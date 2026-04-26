麻疹（はしか）の感染拡大が、国内外で懸念されている。多くの人にとって麻疹は「高熱と発疹が出る子どもの感染症」というイメージかもしれない。だが、その認識だけでは不十分だ。近年、大人が麻疹に感染すると免疫をリセットしてしまう「免疫健忘（immune amnesia）」を引き起こすことが世界的に注目されている。東京・新宿の小学校では集団感染が起き、学年閉鎖の対応が取られた。感染拡大は一地域にとどまらず、2026年４月21日