フェイエノールト上田綺世がフローニンゲン戦で2得点と圧巻のキープを披露オランダ1部フェイエノールトは4月25日、エールディビジ第31節でフローニンゲンと対戦し3-1で勝利した。スタメン出場した日本代表FW上田綺世が2ゴールを挙げる活躍を見せ、さらに試合終盤に見せた卓越したキープ力にファンから大きな反響が寄せられている。試合は前半11分にフェイエノールトが先制して迎えた同21分、ペナルティエリア内で味方が倒され