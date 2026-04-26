小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。【衝撃画像】「今はペットボトルくらいの大きさ」もりひさん22歳の“顔に空いた大きな穴”を写真で見る症状の進行によって顔面に穴が空いてしまったという彼に、発症時の異変、明細胞性歯原性悪性腫瘍が引き起こす壮絶な痛み、小学6年生で受けた右上顎の