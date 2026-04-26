２５日、ティンマウンスエ外相と会談する王毅氏。（ネピドー＝新華社配信／ＭｙｏＫｙａｗＳｏｅ）【新華社ネピドー4月26日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は25日、ミャンマーの首都ネピドーで同国のティンマウンスエ外相と会談した。