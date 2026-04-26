〈医者から「顔の原形がなくなる」、母親はショックで失神…“顔に大きな穴が空いた”希少がん患者の男性（22）が明かす、幼少期の過酷な治療〉から続く小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。【衝撃画像】「皮膚が枯れて、ドス黒く変色し…」「顔にパチッと穴が空いた」もりひさん22歳の“顔に