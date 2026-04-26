◆米大リーグＤバックス４―６パドレス（２５日、エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ）２年ぶりにメキシコ市で公式戦が開催され、パドレスがダイヤモンドバックスに逆転勝ちし、ナ・リーグ西地区首位を守った。１―４の７回にシーツの２点適時打と２本の犠飛で５―４と逆転。９回にフランスのソロで加点し、その裏は絶対的守護神ミラーが登板し、圧巻の３者凡退で１３登板連続無失点となる１０セーブ目を挙げた。昨季