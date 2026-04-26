「結婚したいけれど、なかなか一歩を踏み出せない」。そんな独身者の背中を力強く押すイベント、「ＴＯＫＹＯ結婚おうえんイベント」が５月３０日、東京駅直結の「ＫＩＴＴＥ丸の内」などで開催される。参加費は無料。独身男性への辛辣な批評と相談者に寄り添うことで話題の婚活アドバイザー植草美幸さんによる特別セミナーとミニステージも行われる。セミナーは、婚活に二の足を踏む参加者に前向きな気づきや役立つ情報を提供