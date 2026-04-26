〈「皮膚が枯れて、ドス黒く変色し…」「顔にパチッと穴が空いた」“世界的に珍しい病気”になった22歳男性が語る、治療中の“壮絶すぎる痛み”〉から続く小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。【衝撃画像】「顔の穴が大きくなって、口と繋がった」「歯を磨くのが地獄」もりひさん22歳の“顔に