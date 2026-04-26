〈「顔の穴が大きくなって、口と繋がった」「歯を磨くのが地獄」顔に穴が空き、唇が無くなった希少がん患者の22歳男性が、それでもポジティブに生きるワケ〉から続く小学2年生で極めて稀ながんである「明細胞性歯原性悪性腫瘍（めいさいぼうせいしげんせいあくせいしゅよう）」を発症し、15年にわたって闘病を続けているもりひさん（22）。【衝撃画像】「今はペットボトルくらいの大きさ」もりひさん22歳の“顔に空いた大きな穴