米大リーグは２５日（日本時間２６日）、各地で行われ、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでカブスと対戦した。ドジャースの佐々木朗希は今季５度目の先発マウンドに立ち、５回３分の０を投げ、４失点で今季初勝利を挙げた。鈴木誠也に先制の４号ソロを浴びるなど３本のホームランを含む毎回の７安打を許したが、大崩れしなかった。試合は１２−４。カブスの連勝は１０で止まった。（デジタル編集部）佐々木は初回、先頭打者にヒ