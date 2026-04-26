2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」が24日、グループ名を冠した２曲目のオリジナル曲「True & Lip」のミュージックビデオ（MV）を公開した。今曲「True & Lip」は、スリリングな駆け引きと圧倒的な華やかさが交差するセクシーなダンスナンバー。グループ名の由来である「真っ赤なリップ」が導く、さまざまなストーリー