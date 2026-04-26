ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のしゆんが23日に活動14周年を迎えて、記念の新曲「ドラマ」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開。SNSで話題となっている。新曲「ドラマ」は、終わってしまった恋を、ドラマを全話見終えた後の喪失感になぞらえて描かれた。運命と信じていた日々が、いつしかセリフめいた「シナリオ」に変わり、綻びが見えていたのに、目を逸らし続けていた。そ