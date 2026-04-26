「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、３被弾でクオリティースタートを達成できなかった。最終的に初勝利を手にしたが５回０／３を４失点でマウンドを降り、防御率は６・３５へ悪化した。初回を３人で立ち上がった右腕。だが二回１死から鈴木を２球で追い込んだが、高めの直球を完璧にとらえられ左中間へ運ばれてしまった。マウンドの右腕はぼうぜんの