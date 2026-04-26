ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月25日、ブログを更新。舌の動きがまた少し低下したことを報告しました。 【写真を見る】【ＡＬＳ闘病】声優・津久井教生さん「また少し舌の動きが低下しました」「少しでも舌が動く限り工夫していきますまだまだ口で味わいたいですからね」【ニャンちゅう】津久井さんはブ