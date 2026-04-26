バドミントンの団体世界一を決める国・地域別対抗戦、女子ユーバー杯と男子トマス杯が25日、デンマークのホアセンスで1次リーグが行われ、女子B組の日本は初戦で南アフリカに5―0で快勝した。男子B組で日本はフィンランドを5―0で下し、白星発進した。女子はシングルスで山口茜（再春館製薬所）らが勝ち、ダブルスは福島由紀（岐阜Bluvic）五十嵐有紗（BIPROGY）組がストレート勝ちした。男子は奈良岡功大（NTT東日本）らが勝