お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史が公開した還暦パーティーの様子が話題となっている。２６日までにインスタグラムで「６０今田さんの還暦祝いおめでとうございます」とつづり、お笑いタレントの今田耕司の還暦を祝う会の写真をアップ。お笑いタレントの出川哲朗や「ネプチューン」・堀内健、ずんの飯尾和樹など超豪華な顔ぶれが集結し、全員が赤で「ＮＯＷ」と書かれたＴシャツを着ていた。この投稿には「日本