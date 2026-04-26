アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、26日に都内でメディアデーを開催。29日に有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」で元K-1王者の与座優貴（28＝team VASILEUS）がONEバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチに臨む意気込みを語った。昨年5月にONEデビューを果たした元K-1ライト級王者の与座。昨年11月の日本大会ではK-1元3階級王者の武尊にも勝っている“タイの強豪”スーパーレックに勝利