■MLBドジャースーカブス（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのカブス戦に今季5度目の先発登板し、5回0/3、99球を投げて、被安打7（被本塁打3）、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）。鈴木誠也（31）に先制弾を許すなどこの試合3被弾も、ドジャース打線は4回にF.フリーマン（36）に勝ち越し打が飛び出すなど打者一巡の猛攻で逆転に成功。佐々木は6回、無死一、二塁と走者を背負った