『仮面ライダーゼッツ Into the Dream』は、すべての『仮面ライダーゼッツ』番組ファンに贈るGWのスぺシャルイベントだ。今回、本イベントの追加出演者として、新挿入歌「Kickstart」を担当するBACK-ONの参加が発表された。DAY1とDAY2の両日、テレビ本編に先立って本イベントにて同楽曲をライブ初披露する。なお、メンバーのTEEDAは放送当初より使用されている挿入歌「MOVE! TAKE IT!」も担当している。また、ショーパートのあら