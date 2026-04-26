米国・ＷＷＥを解雇された?海賊王女?カイリ・セインが自身のＸを更新し、感謝の言葉をつづった。２０２３年１１月からＷＷＥに復帰し、ＷＷＥ女子タッグ王座を獲得するなど活躍したが、２４日（日本時間２５日）にリリースされたと報じられ、公式ホームページで「所属スーパースター」の一覧から名前が消えた。カイリは「みなさんのような人が側にいてくれることに、心から感謝しています。いつも側にいてくれてありがとう。私