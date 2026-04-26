ボーイズグループBTSが、アメリカ・タンパを紫色に染め上げ、本格的な北米ツアーの幕を開けた。実に4年ぶりとなる全メンバーでの北米ツアーに、都市全体がお祭りの雰囲気へと様変わりした。4月25日（現地時間）、BTSはフロリダ州タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムにて、北米ツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」の華やかな幕を開けた。【写真】ウキウキで空港に登場！BTSがアメリカへ同ツアーは、2022