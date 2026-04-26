倉敷警察署 倉敷警察署は4月25日、株式投資名目で高齢者から現金をだまし取ろうとした疑いで、東京都豊島区の自称建設作業員の男（50）を逮捕しました。 警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀して、資産運用会社の社員になりすまし、倉敷市の女性（81）から投資名目で現金をだまし取ろうと考えました。 4月20日から25日ごろまで複数回にわたってSNSなどのメッセージ機能でやりとりし、氏名不詳者らが「200万