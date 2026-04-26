米政府系放送のボイス・オブ・アメリカ（VOA）が24日付で伝えた北朝鮮情勢の分析が、ワシントンの対北認識の変化を浮き彫りにしている。中国との関係修復が再び鮮明になる一方、米国の専門家の多くは、朝中露が一体の「三角同盟」に向かっているとはみていない。むしろ、ロシアとは軍事・戦略面で深く結び付き、中国とは経済的実利を軸に関係を調整する――北朝鮮の巧妙な“二股外交”と見るのが現実的だという見方が広がっている