◇プロ野球セ・リーグ巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）3回までに7点という大量リードをもらいながら、その3回までに4つのフォアボールなどで2失点とした巨人の先発、マタ投手。その後、又木鉄平投手に交代となりました。チームは勝利し、黒星はつきませんでしたが、来日初勝利は再びお預け。悔しい結果となりました。「チームが勝ったのはよかったですが、個人的なところでは当然悔しいですし、全くポジティブな要素はな