自慢の「お飾り妻」は、夫がの財が尽きた途端に、一度も振り返らず実家へ帰っていきました。自分とともに妻も老い、穏やかな余生を歩めると信じ込んでいたのは、夫のフミオさん（仮名）だけ。お金でしか繋がれなかった夫婦の、悲しい終着駅を追います。「最後の虚栄」が崩れた、高級寿司店での夜かつて大手メーカーで何十人もの部下を束ね、「部長」と畏怖されたフミオさん（69歳）はいま、異臭の漂うリビングで立ち尽くしています