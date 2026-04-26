山形県鶴岡市に位置する「あつみ温泉」は、開湯から1200年もの歴史を刻んできた由緒ある温泉地です。古くは江戸時代から湯治場として栄え、現在も温海川の清流沿いに情緒あふれる旅館が立ち並んでいます。温泉街には心地よい水の音が響き、下駄を鳴らして歩く「そぞろ歩き」がよく似合う、どこか懐かしく温かな風情が漂っています。清流のせせらぎに耳を傾けながら、上質なお湯にじっくりと浸かる時間は、日々の喧騒を忘れさせてく