俳優の川栄李奈さんは4月25日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルでのプライベートショットを披露しました。【写真】川栄李奈、新ヘアスタイルを披露！「また来ちゃった 髪の毛切っちゃったし」川栄さんは「また来ちゃった 髪の毛切っちゃったし」とつづり、5枚の写真を投稿。肩につかないぐらいの長さにカットした新ヘアスタイルで、韓国旅行を楽しむ姿やAKB48の元メンバー・高橋朱里さんとのツーショットなどを披露していま