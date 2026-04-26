30年前に高校を中退した父が、再び学校に通い、卒業証書を手にした--。娘がThreadsに投稿した一枚の父の写真が、「大きな背中とはまさにこの背中のこと」と大きな反響を呼んでいます。働きながら通学を続け、30年の時を経て高校を卒業した父に証書を手渡したのは、かつて父の退学に関わった当時の担任でした。【写真】当時の担任から卒業証書を受け取る父投稿したのは、4歳の息子を持つmarinaさん（@2021_hnt）。marinaさんの父が