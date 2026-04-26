ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間25日、本拠地でのカブス戦に先発登板。6回途中4失点という投球で今季初勝利の権利を持って降板した。10連勝中の好調カブス打線と対峙した佐々木は初回こそ無失点で立ち上がるも、2回表の一死から鈴木誠也に4号先制ソロを被弾。カウント2-2から高めに投じた98.5マイル（約158.8キロ）のフォーシームを左中間スタンドに運ばれた。3回表にも死球と暴投から一死三塁と