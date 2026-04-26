絶好調の前田大然をマーティン・オニール監督が激賞した。クラブ公式サイトや英公共放送『BBC』が発言を伝えている。現地４月25日に開催されたスコットランドリーグ第34節で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは、フォルカークとホームで対戦。３−１で快勝した。厳しい立場にある旗手はこの日も出番なしに終わった一方、前田はCFで先発。２ゴール１アシストで全得点に絡む、圧巻の活躍を見せた。まずは30分、ハー