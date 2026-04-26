ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス記者会主催の夕食会会場で発砲音が聞こえ、会場にいたトランプ大統領が退避しました。【画像】夕食会会場の付近の様子CNNによりますとロビー付近で発砲音が聞こえ、犯人の身柄は拘束され、会場にいた関係者は全員無事ということです。詳しい状況は分かっていませんが、AP通信によりますと夕食会の会場から退避したトランプ氏にけがはなく無事だということです。（ANNニュース