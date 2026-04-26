2児の母でフリーアナウンサーの高島彩（47）が、週6で作っているという12歳長女へのお弁当を披露した。【映像】高島彩の手作り弁当や次女の姿2011年に「ゆず」の北川悠仁（49）と結婚し、12歳と9歳の娘を育てている高島。Instagramでは家族との日常を発信していて、2人の娘に作った豪華な運動会弁当や、古代エジプト展を訪れた際の次女の姿などを公開してきた。高島彩、週6で作る12歳長女へのお弁当を披露2026年4月25日の