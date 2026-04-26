キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が23日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな春の“デニムコーデ”を披露した。【写真】「カッコいい」「上品な大人カジュアル」春の“デニムコーデ”披露の安藤優子※全身ショットは3枚目安藤は「雨も落ちてきて､ひんやりの東京です。ので、デニムコーデで」「本日はデニムに白のロンTとネイビーのクルーネックセーター」とこの日のスタイリングを紹介し、シンプルながらも洗