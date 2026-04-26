トランプ大統領やメラニア夫人がシークレットサービス（大統領警護隊）に付き添われて退避する様子＝25日/Jessica Koscielniak/Reuters（CNN）米首都ワシントンで25日に開かれたホワイトハウス記者協会の夕食会で発砲があり、トランプ大統領はシークレットサービス（大統領警護隊）に付き添われて速やかにステージから退避した。同席していたバンス副大統領やトランプ政権の閣僚の一部も、急いで会場から退避した。銃を持った人物