安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さん（63）が26日、生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）に出演した。生島はコンプライアンス違反で昨年1月から1年2カ月の活動休止、4日から復帰したばかり。昭恵さんは「なんか復活されたようで。良かったです」と笑った。現在は公益財団法人「社会貢献支援財団」の会長を務めている。社会や人のために顕著な功績をあげた社会貢献者や