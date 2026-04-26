甘くてみずみずしい春キャベツと、豆腐＆鶏ひき肉で作る「豆腐ハンバーグ」。高タンパクでヘルシーなのにくわえ、キャベツに豊富に含まれるビタミンCもたっぷり！何かと疲れやすい春、旬の春キャベツをどっさり使ったメニューで、しっかり栄養チャージしちゃいましょう。『春キャベツどっさり豆腐ハンバーグ』のレシピ材料（2人分）絹ごし豆腐……1丁（約300g）鶏ひき肉……150g春キャベツの葉……4枚（約200g）にんにくのすり