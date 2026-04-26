高血圧のタイプは二つある！あなたの血圧タイプを調べる方法 おすすめの降圧プログラム 高血圧には2つのタイプがあります。自分はどちらの傾向が強いのかを知ると、体に起きていることがわかり、有効な改善策につなげられます。 ステップ１：血圧を測る 血圧の測定が正しくできていないケースは意外に多いもの。以下の3 つの点に注意して実践してください。 ポイント①姿勢を正す 脚は組まず、背すじを伸