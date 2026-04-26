『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！ 美女検索：成瀬かのん アイドルやタレントとして着実にキャリアを積み重ね、多方面でその存在感を示している成瀬かのんが4月21日（火）に発売の『週刊SPA! 4月28日号』に登場。 成瀬かのん ©撮影／武田敏将ヘアメイク／堀口有紀スタイリング／毛塚由恵 149cmという小柄で愛らしいルックスからは想像もつかないほど、豊満でグラマラスなボディ