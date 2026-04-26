ホットコーヒーで腸から得られる幸せ物質とは ストレス解消＆血流アップにも 心身の疲れを癒し、自律神経の安定に役立つのが１杯のホットコーヒー。朝の目覚めに温かいコーヒーを飲むと、コーヒーに含まれるカフェインが交感神経を活性化し、眠気を覚まし気分をすっきりさせてくれます。 交感神経の高まりにより気持ちが高揚するため、ストレス解消にも効果的。気分が落ち