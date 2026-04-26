アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、26日に都内でメディアデーを開催。29日に有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」に参戦する“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（28＝TEAM F.O.D）が意気込みを語った。海人は1年前のONE日本大会でグレゴリアンと対戦予定だった。しかし、グレゴリアンが公式計量で体重超過となったため試合は中止に。大会後のチャトリ・シットヨートンCEOの発言