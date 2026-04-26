俳優の松坂桃李が主演を務め、来年1月からNHKで放送される大河ドラマ（第66作）『逆賊の幕臣』の追加出演者として、お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔が“大河ドラマ初出演”を飾ることが発表された。【写真】新キャスト解禁！”イケメン芸人”が大河デビュー決定『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として知られる幕臣・小栗忠順の生涯を軸に、敗者の視点から幕末史を見つめる群像劇。芝は主人公・小栗忠順の幼なじみで旗本