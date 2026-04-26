イスラエルのネタニヤフ首相は、停戦で合意しているレバノンに拠点をおく親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する攻撃を強化するよう軍に指示しました。イスラエルの首相府は25日、声明で、「ネタニヤフ首相はイスラエル軍にレバノンのヒズボラへの攻撃を強化するよう指示した」と発表しました。イスラエルとレバノンは停戦で合意し、23日にはアメリカの仲介のもとワシントンで双方の駐米大使による14日以来2回目の直接