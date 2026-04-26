2026年4月27日、古都・奈良に世界が注目する新スポット「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」が誕生します。舞台は、明治の五大監獄で唯一現存する重要文化財「旧奈良監獄」。星野リゾートが手掛ける初のミュージアムとして、保存改修が進められてきました。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。単なる歴史展示ではなく、建築美とアートが融合し、現代の「自由」を再定義する体験型施設です。本記事では、ハヴィランド