[4.25 ブンデスリーガ第31節 マインツ 3-4 バイエルン]マインツのMF佐野海舟が25日にホームで行われたブンデスリーガ第31節バイエルン戦(●3-4)で、先制アシストを含む全得点に絡んだ。スタメン出場した佐野は前半15分、左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右で回収し、右足で折り返す。MFドミニク・コールが右足のボレーで合わせ、前節にブンデスリーガ2連覇を決めたバイエルンから先制弾を奪った。さらにマインツは佐野