開催：2026.4.26 会場：エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ 結果：[Dバックス] 4 - 6 [パドレス] MLBの試合が26日に行われ、エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでDバックスとパドレスが対戦した。 Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するパドレスの先発投手はヘルマン・マルケスで試合は開始した。 2回裏、8番 ホセ・フェルナンデス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツー