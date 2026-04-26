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アトランタ・ホークス vs ニューヨーク・ニックス 日付：2026年4月26日（日） 開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta） 最終スコア：アトランタ・ホークス 98 - 114 ニューヨーク・ニックス NBAのアトランタ・ホークス対ニューヨーク・ニックスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはニ