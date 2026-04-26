5月31日投開票の新潟県知事選挙に向け、県選管は県内30市町村の選管に注意点などを説明しました。 24日、市町村の選管関係者を県庁に集めて開かれた会議。前回の知事選では、新潟市中央区の投票所で期日前投票をした有権者1人に対し、投票用紙を誤って2枚交付した可能性があるとして、投票用紙の交付は複数で確認することなどが共有されました。前回の投票率は、過去3番目に低い49.64％で、県選管は期日前投票の積極的な利用