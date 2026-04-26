Huluで独占配信中の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』Season2。毎週日曜午前10時 新エピソード更新（全5話）。本日、Season2 最終話を配信開始！自分にも他人にも厳しく生きてきた勤勉な女刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、父親を殺害した強盗殺人と放火の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）と出会ったことをきっかけに悪女へと変貌していく本作。Season2の第4話、自宅謹慎中で身動きのとれな