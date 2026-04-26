本日4月26日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに及川光博、チョコレートプラネットが登場！2度目の登場となる及川は、「とっても楽しい思い出です」と前回を笑顔で振り返り、早くもSixTONESの中に推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」と及川のハートを射止めたメンバーは一体誰…!? オープニングからミッチースマイル全開の及川が、得意のダジャレ対決でSixTONESに真っ