この記事をまとめると ■道路族は住宅街で迷惑行為を行う子どもと親を指す ■コロナ禍以降に顕在化し近隣トラブルとして拡大 ■対策には証拠収集や通報など冷静な対応が求められる コロナ禍で一気に顕在化した迷惑すぎる存在 「道路族」という言葉をご存じだろうか？クルマに関連する「族」がつくフレーズは、暴走族、環状族、ルーレット族などが知られているが、「道路族」となると、関係省庁や関係業界などの便宜・利益を図っ